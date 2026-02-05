Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 6 лютого.

Українцям розкрили детальні та додаткові графіки відключення світла у Дніпропетровській області, що вводяться на 6 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 6 лютого.

Вербківська сільська територіальна громада попередила про вимкнення, що будуть тривати з 08:00 до 19:00 у селі Кочережки за адресами: Козацька, Шевченка, Яблунева, пров. Степовий.

У зв’язку з виконанням планових робіт можливе відключення електроенергії з 12 до 19 години в місті Павлоград на вулицях:

Соборна — 2, 3, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 14/Контора, 15, 16, 17/А, 18, 18/А, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41/А, 42, 43, 44, 45, 47/А, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 59/1, 6, 61, 61/А, 63, 65, 7, 8, 9

Успенська — 58/А, 60, 62, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Харківська — 73/А, 75/2, б/н

Шевченка — 1

Повідомляється також про планові роботи у м. Жовті Води. Тому електрику тут додатково вимикатимуть з 8 до 15:30 на наступних вулицях:

Березнева: 4, 6, 8;

Каштанова: 1-9, 11;

Олеся Гончара: 5-7, 9, 11;

Хмельницького: 2, 4, 6, 6А, 8, 13.

Личківську територіальну громаду також охоплять знеструмлення. Зокрема, електрики не буде в селі Личкове за адресами:

08:00–14:00 вулиці:

Залізнична — 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/А, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34

Красноармейська — 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 6, 8, 9/А, 9/Б

Центральна — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 9/А, 13

П’ятихатки — 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Тиха — 5

пров. Красноармейська — 18

12:00–18:00 вулиці:

Перемоги — 6

Українська — 45, 86, 90

Центральна — 74/А, 74/Б, 76, 78, 80, 81, 82, 82/А, 84, 86, 88, 89, 90, 90/А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 106, 108, 110

Новоселівка — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31/А, 32, 32/А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де шукати прихисток.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: яка вартість діє тепер.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпрі: як змінилися цінники базових товарів.