В эти выходные на Заводской Набережной патрульные Днепра остановили для проверки BMW на иностранных номерах,
Однако как оказалось на зря. Во время поверхностного осмотра в автомобиле было найдено оружие, а именно два пистолета и автомат. У самого же водителя было только два разрешения на хранение оружия. Кроме того, в машине правоохранители нашли бронежилет, полицейские шевроны и погоны, деньги.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Как впоследствии выяснили патрульные водитель уже был лишен водительского удостоверения. И запрет садиться за руль с него не снят. Все найденные вещи изъяли.
Патрульные доставили мужчину в отделение полиции, а следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
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Примечательно, что на прошлой неделе также практически на том же месте был остановлен автомобиль Range Rover. Однако водитель, убегая от полицейских, устроил настоящие гонки. Остановившись в одном из близлежащих дворов и перед тем, как покинуть машину пытался скрутить автомобильные номера. Именно за этим занятием его и застали полицейские.
Во время поверхностного осмотра автомобиля, в его салоне были найдены пакеты с веществом, что очень похоже на наркотическое, а также четыре технические паспорта на автомобили, которые имели признаки подделки. Сам же водитель также явные признаки алкогольного или наркотического опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование категорически отказался.
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