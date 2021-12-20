Кроме двух пистолетов и автомата, в автомобиле найдено много других интересных вещей.

В эти выходные на Заводской Набережной патрульные Днепра остановили для проверки BMW на иностранных номерах, сообщает Информатор.

Однако как оказалось на зря. Во время поверхностного осмотра в автомобиле было найдено оружие, а именно два пистолета и автомат. У самого же водителя было только два разрешения на хранение оружия. Кроме того, в машине правоохранители нашли бронежилет, полицейские шевроны и погоны, деньги.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Как впоследствии выяснили патрульные водитель уже был лишен водительского удостоверения. И запрет садиться за руль с него не снят. Все найденные вещи изъяли.

Патрульные доставили мужчину в отделение полиции, а следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Примечательно, что на прошлой неделе также практически на том же месте был остановлен автомобиль Range Rover. Однако водитель, убегая от полицейских, устроил настоящие гонки. Остановившись в одном из близлежащих дворов и перед тем, как покинуть машину пытался скрутить автомобильные номера. Именно за этим занятием его и застали полицейские.

Во время поверхностного осмотра автомобиля, в его салоне были найдены пакеты с веществом, что очень похоже на наркотическое, а также четыре технические паспорта на автомобили, которые имели признаки подделки. Сам же водитель также явные признаки алкогольного или наркотического опьянения. Однако проходить медицинское освидетельствование категорически отказался.

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