Спасатели в очередной раз напоминают об опасности зимней рыбалки на льду.

С наступлением низких температур отчаянные рыбаки начали сезон зимней рыбалки. Однако на водоемах лед еще не настолько толстый, чтобы выдержать взрослого человека.

Так, вечером 26 декабря на оперативный пульт спасательной службы поступило сообщение, что на реке Волчья, что в Павлограде, под лед провалился человек. Самостоятельно выбраться он на берег не мог. Об этом сообщили в прессслужбе Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели мужчину, который находился в реке на расстоянии 7 метров от берега. С помощью надувной лодки, спасателям удалось доставить пострадавшего на берег. Там, мужчины, 1982 года рождения, осмотрели врачи скорой помощи и от дальнейшей госпитализации он отказался.

Более трагично закончилась зимняя рыбалка для жителя села Свободное, сообщает "Днепр. Время". По информации родственников, утром 26 декабря, 72-летний мужчина отправился на рыбалку на реку Самара. Но вечером обратно не вернулся. Близкие пенсионера обратились в спасательно-водолазную службу. Ее работники нашли тело пожилого человека в воде на расстоянии 10 метров от берега.

О происшествии сразу сообщили правоохранительные органы. Полицейские должны установить все обстоятельства трагедии.

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