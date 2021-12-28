В Днепре за минувшие сутки цены на такси увеличились в несколько раз. Это в первую очередь связано с неблагоприятными погодными условиями. Снегопад привел к заторам на дорогах, в некоторых районах приостановлено движение электротранспорта, а автобусы застревают в снежных заносах.
Поэтому среди основных альтернатив общественному транспорту-есть такси. Однако сегодня, 28 декабря, они не всем днепрянам по карману.
Как
В службах такси сообщают, что такое стремительное повышение цены связано с повышенным спросом и загруженностью дорог.
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Однако и завтра, похоже, днепрянам нужно готовиться к тому, что добираться до места назначения придется долго. Как
Так что скорее всего цены на такси на высоком уровне останутся надолго.
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