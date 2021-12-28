Доехать с одного на другой берег Днепра удовольствие из недешевых.

В Днепре за минувшие сутки цены на такси увеличились в несколько раз. Это в первую очередь связано с неблагоприятными погодными условиями. Снегопад привел к заторам на дорогах, в некоторых районах приостановлено движение электротранспорта, а автобусы застревают в снежных заносах.

Поэтому среди основных альтернатив общественному транспорту-есть такси. Однако сегодня, 28 декабря, они не всем днепрянам по карману.

Как сообщает Открытый, за прошедшие сутки во всех службах такси существенно увеличили цены в среднем в 2-3 раза. Так, сейчас за одну поездку придется уплатить не менее 300 гривен, еще в эти выходные подобная стоила не больше гривен. А вот за поездку с одного берега на другой горожанам придется уплатить более 800 гривен.

В службах такси сообщают, что такое стремительное повышение цены связано с повышенным спросом и загруженностью дорог.

Однако и завтра, похоже, днепрянам нужно готовиться к тому, что добираться до места назначения придется долго. Как сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета, 29 декабря, с 12.00 до 13.00 не будет работать трамвай №18. Причина - реконструкция воздушных линий по просп. Свободы, в районе ул. Сибирской.

Так что скорее всего цены на такси на высоком уровне останутся надолго.

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