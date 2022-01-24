На Днепропетровщине мужчина убил родного брата во время ссоры. Как сообщает "Днепр Час", мертвого мужчину нашли в собственном доме.

Как стало известно, 23 января в полицию обратились сотрудники одного из местных предприятий и сообщили, что один из их рабочих уже два дня не появляется на работе. В дом пропавшего мужчины был направлен наряд полиции.

Правоохранители нашли там бездыханное тело с ножевыми ранениями. Выяснилось, что 21 января погибший поссорился со своим братом. Последний нанес родному человеку шесть ножевых ранений. Пострадавший скончался сразу на месте происшествия.

Правоохранители задержали 55-летнего брата погибшего, который полностью признался в содеянном.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в Днепре разыгралась настоящая любовная драма. 21 января около часа ночи в полицию поступило сообщение, что во время выяснения отношений молодой человек нанес своей девушке несколько ножевых ранений в области шеи. А после этого начал бить ножом себя. Обоих горе-влюбленных были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, пожар охватил центральный офис АТБ в Днепре, кадры ЧП: столб черного дыма видно издалека

Также Politeka писала, что сразу два пожара в многоэтажках произошли в Киеве за ночь, есть жертвы.