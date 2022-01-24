В Кривом Роге на АЗС пьяный водитель сначала устроил дебош, а затем гонки с полицией. Как
Выяснилось, что мужчина отказывался заплатить за товар и вел себя крайне неприлично. После профилактической беседы с правоохранителями, последние заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако выяснить является ли он водителем или пассажиром, полицейским не удалось. Поэтому было принято решение пересмотреть камеры видеонаблюдения. Один из полицейских зашел в помещение АЗС, а остальных смотрел видео в служебной машине. В это время мужчина бросил в салон полицейского авто сладости, а затем сел в свои машину и уехал с автозаправочной станции.
Стражи двинулись за ним. Во время непродолжительных гонок, водитель сбил мусорный бак и огнетушитель. Однако далеко убежать не удалось. Буквально за несколько минут горе-водителя удалось заблокировать.
Полицейские составили на водителя сразу несколько административных протоколов, в частности, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, за совершении ДТП и тому подобное.
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Также в патрульной полиции Кривого Рога полностью опровергли сообщения в социальных сетях, якобы пьяный водитель является знакомым или родственником кого-то из полицейских. За что его и опустили.
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