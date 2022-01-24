В Кривом Роге водитель Lexus протаранил снегоуборочную машину, а после аварии пытался скрыться с места происшествия.

Об инциденте, произошедшем 24 января на улице Технической, сообщает "Свои.Кривой Рог". Известно, что водитель легковушки не смог справиться с управлением и въехал в технику, которая убирала дорогу от снега. После аварии, водитель Lexus уехал с места аварии, однако недалеко.

Патрульные остановили машину, которая имела поврежденный бампер. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, то на него был составлен административный протокол.

Как уже сообщала Politeka, с сегодняшнего дня в Кривом Роге должны были начаться очное обучение в школах. Учеников всех общеобразовательных учреждений были переведены на дистанционное обучение из-за того, что участились сообщения о минировании школ и садиков. И в этот понедельник ученики должны были вернуться за школьные парты. Однако утром в местные полиции и СБУ получили очередное сообщение от автора, назвавшийся секретным агентом России, с информацией что все заведения заминированы. Поэтому сейчас школы проверяют правоохранители и взрывотехники, а дети продолжают учиться дистанционно.

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