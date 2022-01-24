В Кривом Роге закончился суд над приемными родителями, которые убили 6-летнюю Амину Менго. Как сообщают "Свои. Кривой Рог", судебное рассмотрение дела супружеской пары Кудрявцевых длилось более четырех лет.

В июле 2017 года Приемные родители сообщили об исчезновении Амины Менго. В полиции они сообщили, что девочка якобы вышла из машины на железнодорожном вокзале. В течение нескольких дней полиция вместе с волонтерами разыскивали ребенка. Впоследствии сожженное тело девочки было обнаружено на дне водоема.

Чуть позже стало известно, что супруги расчленили 1 сожгло труп девочки. Якобы она скоропостижно скончалась накануне. И приемные родители, боясь, что их могут обвинить в жестком обращении с детьми, решили скрыть смерть ребенка. Отец рассказал и показал, как складывал остатки тела в мусорный пакет, привязывал к нему шлакоблок и утопил в водоеме.

Суд признал Татьяну и Юрия Кудрявцевых виновными в надругательстве над телом погибшего и даче заведомо ложных показаний. За это супруги назначали наказание в виде 9 лет тюремного заключения.

В семье Кудрявцевых воспитывалось шестеро детей, четверо из которых были приемными. Среди них был и брат Амины Тимур, которого сейчас усыновила семья из Канады. Тело погибшего ребенка похоронила родная бабушка Элла Менго в 2020 году. Также ее супруги Кудрявцевых должны уплатить миллион гривен материальной компенсации.

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