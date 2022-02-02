В Днепре на перекрестке улицы Сухомлинского и проспекте Слобожанском старалась смертельна автотроща. Как сообщает пресслужба ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области, на дороге столкнулись грузовик Renault Magnum и легковушка Chery Tiggo.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. С видео заметно, что фура двигалась в сторону улицы Магдалиновской.

В то же время по проспекту в направлении города двигалась на высокой скорости машина Chery Tiggo. Похоже водитель последней не смог вовремя затормозить и допустил столкновение с грузовиком.

Удар был настолько сильным, что легковушку буквально раздавило под фурой. Водителя и пассажира Chery Tiggo зажало в салоне, они погибли практически мгновенно. Спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось применять специнструмент, чтобы достать из искореженной машины тела погибших. Зе одного пассажира Chery Tiggo был срочно госпитализирован в городской клинической больницы №16.

Как уже сообщала Politeka. в центре Днепра на днях произошла масштабная авария. На перекрестке улиц Ярослава Мудрого и Половицкой столкнулись две Тойоты. По словам свидетелей, столкновение произошло из-за того, что водитель Toyota Camry не пропустил на перекрестке Toyota RAV4. В результате аварии серьезно пострадала пассажирка одного из автомобилей. Спасателям пришлось использовать специнструмент, для того, чтобы деблокировать пострадавшую из искореженного автомобиля. Женщину оперативно доставили в одну из местных больниц.

Напомним, "Пуля почти разрушила позвоночник": здоровье 22-летней Жанны после расстрела на Южмаше пошло на поправку

Также Politeka писала, что тревогу подняли по всему Кривому Рогу: эвакуируют ТРЦ, детсады и не только