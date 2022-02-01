У Дніпрі затримали жартівника-мінера. Як повідомляє пресслужба Національна поліція Дніпропетровської області, ним виявився 12-річний підліток.

Зранку 31 січня поліція обласного центра отримала чергове повідомлення про мінування Навчально-виховного комплексу №4. За адресою закладу одразу направилися спеціалісти. було евакуйовано понад 300 учнів та працівників школи. Вибухотехніки разом з кінологами ретельно перевірили усі приміщення школи. Проте жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Ще під час перевірки повідомлення про мінування, правоохоронці почали встановлювати особу аноніма. З'ясувалося, що дзвонив у поліцію учень 7 класу НВК №4. Під час розмови з поліцейськими підліток зізнався, що хотів пожартувати. Тепер за такі "жарти" доведеться розплачуватися батькам 12-річного хлопчика. Адже за його вчинки саме батьки несуть повну відповідальність. Згідно з чинним законодавством, за такий вчинок підлітка доведеться сплатити штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Як вже повідомляла Politeka, за останні декілька місяців Дніпропетровщину накрила хвиля мінувань різних об'єктів соціальної інфраструктури. Влада Кривого Рогу перевела усіх учнів загальноосвітніх закладів на дистанційне навчання саме через постійні повідомлення про мінування шкіл.

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