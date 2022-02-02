На станции Нижнеднепровск в Днепре под колесами поезда погиб мужчина. Как сообщает "Информатор", трагедия произошла 1 февраля около 18 часов.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа. По сообщению правоохранителей, мужчина самостоятельно прыгнул под колеса грузового поезда. Его личность установлена. Это местный житель 1990 года рождения. Что толкнуло молодого человека на такой шаг пока доподлинно неизвестно. Идет следствие. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Криворожском районе на своем рабочем месте было найдено умершего мужа. Он свел счеты с жизнью, повесившись на интернет-кабеля. Последний мужчина зацепил за люстру. Что стало причиной такого страшного поступка пока не известно. Погибший также не оставил по себе никакой предсмертной записки. Все причины и детали трагедии должны установить правоохранители.

А в конце января, практически на глазах у правоохранителей, местный житель 1983 года рождения, выпрыгнул из окна многоэтажки. Мужчина был еще жив, когда к нему подбежали полицейские. Но несмотря на все усилия, травмы, которые получил самоубийца при падении, оказались несовместимыми с жизнью. Медикам лишь осталось констатировать его смерть.

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Также Politeka писала, что тревогу подняли по всему Кривому Рогу: эвакуируют ТРЦ, детсады и не только