В Днепре полицейские на Toyota Prius въехали в трамвай. Инцидент произошел утром 2 февраля на 12 квартале, сообщает Telegram-канал "Х. Днепр".

По словам свидетелей, полицейские выехали на трамвайные пути и пытались объехать трамвай. Однако не справившись с управлением, врезались в общественный транспорт. Известно, что у Toyota Prius сильно повреждена передняя часть. Но, к счастью, в этой аварии никто не пострадал.

Как уже сообщала Politeka, ночью 2 февраля в Днепре произошла жуткая автотроща. На перекрестке улицы Сухомлинского и проспекте Слобожанском столкнулись грузовик Renault Magnum и легковушка Chery Tiggo. Этот момент попал на камеру видеонаблюдение Ситуационного центра Днепра. Поэтому стало известно, что легковой автомобиль Chery Tiggo двигался на высокой скорости и не справившись с управлением почти влетел в фуру.

От силы удара легковушку буквально раздавило под грузовиком. Водитель и пассажир Chery Tiggo скончались на месте. Чтобы достать их тела из искореженной машины, спасателям пришлось применять специнструмент. Еще один пассажир Chery Tiggo был срочно госпитализирован в Городскую клиническую больницу №16.

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