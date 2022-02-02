Серьезное дорожно-транспортное происшествие в Днепре 2 февраля на улице Передовой. За
Как сообщили правоохранители, скорее всего из-за скользкой дороги маршрутку вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой. В результате этой аварии погиб 49-летний мужчина - пассажир маршрутного автобуса. Еще один пассажир с различными травмами был госпитализирован в больницу. Водители обоих транспортных средств, а также другие пассажиры не пострадали.
Иду полицейские устанавливают обстоятельства дтп с участием маршрутного автобуса и грузовика. Сейчас открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти.
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Как уже сообщала Politeka, утром 2 февраля в Днепре произошло необычное ДТП с участием полицейских. Toyota Prius въехала в заднюю часть трамвая, который стоял. Как рассказали свидетели, похоже полицейские пытались объехать трамвай. Но выехав на трамвайные пути, не справились с управлением и въехали в коммунальный транспорт. Визвестно, что у Toyota Prius сильно повреждена передняя часть. Но, к счастью, в этой аварии никто не пострадал.
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