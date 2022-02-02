В Днепре полиция и волонтеры разыскивают 15-летнего Ивана Кузина, который сбежал из дома среди ночи. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Волонтерская группа "Поиск пропавших детей".

Волонтеры рассказали, что ребенок пропал из дома в районе ТЦ "NEO PLAZA" около полуночи 1 февраля. С тех пор Иван Кузин не выходит на связь.

Парня ищет полиция и волонтеры, однако нужна помощь всех жителей города. Ведь ребенок может находиться в любом районе Днепра.

Основные приметы пропавшего подростка: рост 160-165 см. Был одет в фиолетовые брюки, шапку с британским флагом, коричневые сапоги. Парень имеет определенные отклонения в здоровье. К тому же сбегает уже не впервые.

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении несовершеннолетнего Ивана Кузина, просят срочно сообщить на горячую линию "Поиск пропавших детей Днепр»: 098 172 11 84, 732 07 00 или в полицию на спецлинию "102".

Как уже сообщала Politeka, согласно данным Службы розыска детей, почти 99% пропавших детей и подростков удается вернуть домой в первые сутки.

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