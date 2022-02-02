В полиции Днепра назвали опасные улицы, где в 2021 году произошло больше всего ДТП и погибли люди.

Как сообщает "24 канал" в течение прошлого года в областном центре в дорожно-транспортных происшествиях погибло 45 человек. Еще сотни получили травмы разных степеней тяжести.

Слобожанский проспект является лидером в антирейтинге опасных улиц Днепра. Только за прошлый год здесь произошло 54 ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб. На проспекте чаще всего получали травмы от авто именно пешеходы.

В 2021 году шесть смертельных аварий, где погибло 6 человек произошли на улице Хмельницкого. Кроме того, здесь произошло еще 33 аварии, в результате которых травмировалось 42 человека.

Набережной Победы также стала местом многочисленных ДТП. Так, за прошлый год здесь погибло четыре человека в трех авариях. На набережной произошло 32 автостолкнений, в которых пострадали 43 человека.

В прошлом году на улице Гагарина погибли четыре человека в трех ДТП. Еще 24 человека получили травмы в результате 20 аварий.

Водителям и пешеходам следует также быть осторожными на Набережной Заводской. Согласно данным статистики, в прошлом году здесь произошло 15 аварий, где травмы получили 18 жителей и гостей города и в одном смертельном ДТП погибли 2 человека.

В 2021 году на улице Калиновой произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. В них получили травмы 37 человек, а 4 человека погибло.

На магистральной улице Днепра - Донецком шоссе - часто происходят столкновения автомобилей. Так, в прошлом году здесь погиб один человек, еще 28 человек получили травмы. На Донецком шоссе в 2021 году произошло 25 автотрощ.

Опасной для автомобилей остается еще одна магистраль - Запорожское шоссе. Здесь в 2021 году в результате ДТП погиб один человек. еще 6 человек травмировались в 5 ДТП.

Наиболее безопасным в 2021 году стал проспект Дмитрия Яворницкого. Здесь с января по декабрь прошлого года произошло 15 ДТП, где травмировались 17 человек. К счастью, ни один человек не погиб.

Напомним, "Пуля почти разрушила позвоночник": здоровье 22-летней Жанны после расстрела на Южмаше пошло на поправку

Также Politeka писала, что тревогу подняли по всему Кривому Рогу: эвакуируют ТРЦ, детсады и не только