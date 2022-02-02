В Днепре на Набережной Победы на проезжую часть рассыпались камни. Из-за этого на дороге образовалась огромная пробка, сообщает Vgorode.Днепр.

Утром почти вся проезжая часть Набережной была покрыта камнями, некоторые из них достаточно большие и острые. Проехать автомобилям практически невозможно. хоть некоторые из водителей пытаются проехать по крайнему правому ряду. Но двигаться приходится очень медленно и максимально осторожно. За короткий срок образовалась автомобильная пробка из центра в сторону победы.

Как рассказали свидетели, камни высыпались из машины прямо во время движения. Они разлетелись на расстояние около 50 метров Произошло это напротив автосалона "Лексус".

Работники коммунальных служб начали оперативно убирать дорогу и уже после обеда проехать по Набережной Победы стало значительно легче. Однако водителей просят по возможности выбирать другой маршрут. Тогда не придется стоять в тянучке или переживать за целостность автомобиля.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре полицейская Toyota Prius протаранила трамвай, стоявший за дороге. По словам свидетелей, полицейские планируют объехать трамвай. Для этого выехали на трамвайные пути и не справиться с управлением въехали в заднюю часть трамвая. К счастью, в этой аварии из людей никто не пострадал. А вот Toyota Prius получила повреждения. У машины полностью разбита передняя часть.

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Также Politeka писала, что тревогу подняли по всему Кривому Рогу: эвакуируют ТРЦ, детсады и не только