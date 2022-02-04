Артемий Рябчук решил отказаться от показаний, что дал раньше. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Также было обнародовано официальное заявление. В которой, в частности, задержанный нацгвардієць сообщил, что все показания давал после применения к нему средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения".

Следует отметить, что такое признание Артемий Рябчук обнародовал после того, как его делом занялся платный адвокат. От услуг бесплатного правозащитника задержанный отказался. Известно, что новый адвокат Игорь Степанов считает своего подзащитного потерпевшим, ведь во время прохождения службы были нарушены его права.

Как уже сообщала Politeka, 27 января Артемий Рябчук открыл стрельбу по караулу Национальной гвардии на днепровском предприятии "Южмаш". В результате которой на месте погибли четверо военнослужащих и одна работница завода. Еще пять военнослужащих были доставлены в областную больницу им. Мечникова. Все они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Артемия Рябчука задержали в тот же день в пригороде Днепра. Он рассказал, что совершил ужас, из-за того что в течение нескольких месяцев терпел издевательства сослуживцев.

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