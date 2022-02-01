В Днепре двух пострадавших от Артемия Рябчука 1 февраля перевели из реанимации. Об этом рассказал во время брифинга генеральный директор Днепропетровской областной больницы Сергей Рыженко, сообщает liga.net.

По словам медиков, пострадавшим от стрельбы на Южмаше перелили почти 12 литров крови, которую сдали более 100 днепрян. Почти четыре литра перелили военнослужащему Жанне. Девушка получила тяжелейшие ранения. Одна из пуль почти разрушила позвоночник. Врачам пришлось во время операции доставать фрагменты кости. Длительное время врачи воздерживались давать какие-либо прогнозы относительно будущего этой пациентки.

Сейчас же Сергей Рыженко рассказал, что видит улучшения. Девушка двигает ногами, показывает все, что может сделать здоровый человек.

"Девушка постоянно воркует с мамой, которая от дочки просто не отходит. Всех пострадавших постоянно посещают самые близкие люди. Ранее я говорил, что будущее Жанны - туманное, то сейчас считаю, что все у нее будет хорошо", - отметил Сергей Рыженко.

Как ранее сообщала Politeka, 27 января на территории "Южмаша" Нацгвардієць срочной службы Артемий Рябчук расстрелял людей и сбежал с оружием. На месте погибли пять человек: четверо военнослужащих и одна работница предприятия. Еще пятеро получили ранения, трое из них были в крайне тяжелом состоянии. Артемия Рябчука задержали в пригороде Днепре через несколько часов после трагедии.

Напомним, в Днепре простятся с погибшими на "Южмаше": названы дата и время церемонии

А еще Politeka писала, нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на "Южмаше": что известно о молодом бойце

Также Politeka рассказывала, Артем Рябчук поплатился за расстрел сослуживцев: какую меру пресечения избрал суд