На Днепропетровщине спасатели в эти выходные искали мужчину, который 5 февраля нырнул в проруб. В пресс-службе сообщили ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, трагический случай произошел под Никополем на реке Чертомлык.

Как стало известно, двое мужчин решили искупаться в проруби. Да еще и заснять это. 38-летний мужчина нырнул в проруб, однако так и не выплыл. Похоже он не смог рассчитать свои силы, течение быстро унесло его под лед. Товарищ потерпевшего, который фактически снял последнее прижизненное видео мужчины, вызвал спасательную службу. Тем не менее разыскать тело, спасателям сразу не удалось.

Поиски были продолжены на следующий день. Тело погибшего было найдено на глубине 4 метра. Он был передан правоохранителям.

Как уже сообщала Politeka, аналогичный случай произошел недавно в России. 19 января в Ленинградской области 40-летняя женщина прыгнула в прорубь и исчезла. Трагедия произошла на глазах ее мужа и детей. Женщину под лед затянуло течение. Ее тело было найдено через неделю почти в километре от того места, где она прыгнула в воду.

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