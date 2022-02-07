Начало понедельника в горсовете Кривого Рога оказалось по-настоящему "горячим". Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований обыски проводятся в кабинетах чиновников как городского совета, так и исполкома Кривого Рога.

Следователи ГБР проводят проверку в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн гривен. Известно, что весной прошлого года было заключено более 80 договоров аренды земельных участков. Но стоимость арендной платы была существенно занижена. Поэтому госбюджет недополучил почти 700 миллионов гривен.

Известно, что сейчас в исполкоме и городском совете следователи Государственного бюро расследований проводят изъятие соответствующих договоров и другой сопроводительной документации. Открыто уголовное дело по ч. 2 статьи 367 Уголовного Кодекса Украины ("Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия"). Согласно действующему законодательству, по этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В начале февраля следователи Бюро экономической безопасности проводили аналогичные обыски на одном из предприятий Кривого Рога.

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