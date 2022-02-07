В Днепре менее половины действующих бомбоубежищ может принять горожан в случае чрезвычайной ситуации. Такие неутешительные данные сообщил Телеканал D1".

Как известно, в областном центре в разных районах расположены более 300 бомбоубежищ. Но только 123 из них пригодны для использования. По информации департаменте по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политике Днепровской городского совета, большинство из них находится на территории промышленных предприятий. Их содержание целиком переложено на балансодержателя. Согласно действующему законодательству, их состояние должны проверять раз в год. Однако проверяли ли их в прошлом году, на это в горсовете ответа нет.

Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации в городе должны включить электрические сирены. Кроме того, сообщение о случившемся и как действовать обещают транслировать с помощью радиостанций "ХИТ FM" и " Русское Радио!"Украины".

Как уже сообщала Politeka, практически в каждом регионе Украины проводятся открытые выучки гражданской обороны населения. Проводят их представители Национального корпуса Украины. На них гражданское население проводит подготовку к возможному наступлению агрессора и обороны своего государства. В рамках этого проходят тренинги по домедицинской подготовке, население учат пользоваться оружием.

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