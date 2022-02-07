В эти выходные во время проведения ремонта на одном из балконов многоэтажки в Днепре обнаружили целую колонию летучих мышей. Об этом сообщает Depo.Днепр.

Известно, что рукокрылые выбрали себе как место зимовки обшивку балкона. Спасатели изъяли более 719 летучих мышей. Всех их с помощью волонтеров доставили в Харьковской центр спасения рукокрылых.

Специалисты Харьковского центра сейчас осматривают, взвешивают, окольцовывают, поят и кормят чтобы выявить ослабленных животных, которым следует уделить дополнительное внимание. После этого рукокрылых поместят в специальный холодильник, чтобы животные продолжили спячку. А уже в апреле летучих мышей вернут в природу.

Специалисты Харьковского центра спасения рукокрылых отмечают, что спасенные животные принадлежать к породе рыжих вечерниц. эти летучие мыши любят устраиваться на зимнюю спячку в щелях зданий, на балконах. Однако если их случайно побеспокоить и разбудить посреди зимы, выжить самостоятельно они уже не смогут.

Прошлой зимой к Харьковского центра спасения рукокрылых уже поступала большая группа спасенных рукокрылых из Днепра. Тогда специалисты устроили спячку более 1000 летучих мышей.

Напомним, дерзкое ограбление Приватбанка в Днепре, что известно на данный момент: "мужчина из рюкзака достал..."

Также Politeka рассказывала, что бойцовские собаки напали на женщину в Днепре, видео: "Владелец пытался унять...»