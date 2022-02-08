В Кривом Роге спасатели приходят на помощь только людям. Как сообщает "Первый городской", 7 января в спасательную службу обратились неравнодушные горожане и попросили о помощи.

Как стало известно, между гаражами в Саксаганском районе застряли двое щенков. Самостоятельно достать их прохожие не смогли поэтому и обратились за помощью к спасателям Криворожского района.

Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место вызова, они быстро вызволили маленьких четвероногих из металлической пояски, отогнув стенки гаража. А потом с помощью пневматических подушек вытащили щенков на волю.

Спасенных четвероногих было сразу передано волонтерам. И вскоре обоих щенков забрали в семью. Теперь у животных есть свой дом.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре две бойцовские собаки напали на женщину, которая во дворах выгуливала своего домашнего любимца. Чтобы его спасти владелица накрыла животное своим телом. По словам прохожих, собаки гуляли без намордников и поводков, что является вопиющим нарушением правил содержания домашних животных. Мужчина пытался оттащить собак от женщины, но это ему практически не удалось. Ввести их он смог лишь после того, как животные самостоятельно успокоились. Жители района рассказали, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, "Пуля почти разрушила позвоночник": здоровье 22-летней Жанны после расстрела на Южмаше пошло на поправку

Также Politeka писала, что тревогу подняли по всему Кривому Рогу: эвакуируют ТРЦ, детсады и не только