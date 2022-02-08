Недалеко от Днепра произошла масштабная автоавария. Как
Как стало известно, водитель LEXSUS двигался по дороге в сторону Кривого рока. Однако внезапно по неизвестным причинам, начал разворачиваться и застрял в грязи. Это увидел водитель микроавтобуса, который ехал в сторону Днепра. Он решил помочь, оттащив машину на безопасный участок. Легковушка и микроавтобус стали друг напротив друга.
В это время по Криворожскому шоссе двигался автомобиль TOYOTA CAMRY. Его водитель не выдержав безопасное расстояние врезался в заднюю часть микроавтобуса, а тот в свою очередь ударил LEXSUS. Водителя TOYOTA CAMRY зажало в искореженном автомобиле. Чтобы достать пострадавшего спасателям пришлось применить специнструмент.
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В результате аварии пострадали пять человек. Водителя TOYOTA CAMRY был экстренно доставлен в областную больницу имени Мечникова. У водителя RENAULT TRAFIC врачи диагностировали перелом таза, а у его пассажирки - вскрытие лба. Водитель LEXSUS получил травму ключицы, его пассажир - травму ног. Все пострадавшие были госпитализированы в областную больницу.
На месте ДТП работали правоохранители. Идет следствие.
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