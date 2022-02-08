На Днепропетровщине, на трассе Зеленое-Богдановка-Богуслав, произошло смертельное ДТП. Как
Мужчина умер мгновенно. Авария произошла рано утром 8 февраля в районе села Новая Дача. Как удалось выяснить, пострадавший, мужчина 35-40 лет, просто лежал на дороге. Водитель автобуса заметил его слишком поздно, поэтому не успел затормозить.
На место аварии сразу вызвали врачей скорой помощи. К сожалению, медики лишь констатировали смерть мужчины. Сейчас правоохранители выясняют личность погибшего и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Как уже сообщала Politeka, подобный случай произошел на днях в Днепропетровской области. Вечером 6 февраля автобус одного из коммунальных предприятий региона наехал на женщину, лежавшую посреди дороги. инцидент произошел возле села аулы. В момент аварии потерпевшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Так что это было-несчастный случай, самоубийство или способ скрыть преступление - должны выяснить правоохранители. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.
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