За минувшие сутки на Днепропетровщине выявлены 1960 новых больных коронавирус. Об этом
К сожалению, сегодня стало известно и о 15 умерших от ковида и осложнений после него. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепре (818) Кривом Роге (173), Покрове (147). В Марганце, Вольногорске и Желтых Водах выявлено по 2 новых больных.
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Как сообщает Politeka, Одесская область уже несколько дней подряд является антилидером по заболеваемости на коронавірусну инфекцию. По состоянию на утро 8 февраля в регионе выявлено почти четыре тысячи новых больных. Также В Одесской области увеличилось количество несовершеннолетних пациентов. В детских больницах не хватает мест для вновь прибывших пациентов да и вызвать врача на дом к маленькому пациенту практически невозможно.
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Также Politeka писала, что тревогу подняли по всему Кривому Рогу: эвакуируют ТРЦ, детсады и не только