По делу расстрела людей на Южмаше, что произошел 27 января появились первые результаты расследования. Об этом
Как стало известно, комиссией по расследованию обстоятельств трагедии уже проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Во время которого были выявлены факты внеуставных отношений. Евгений Енин пообещал, что в ближайшие дни полученные материалы будут направлены в Государственный бюро расследований.
Кроме того, комиссия выявила значительные нарушения правил порядка пользования комнатой хранения оружия. В частности отсутствовал контроль за замыканием ставни для оружия, которая должна быть надлежаще замкнута. Есть вопросы о качестве инструктажа перед вступлением в наряд. Члены комиссии обнаружили отсутствие ряда медикаментов в аптечке военнослужащих.
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По словам Евгения Енина главной задачей созданной комиссии является узнать больше о морально психологический климат в воинском коллективе, проверка процесса отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.
На последок замминистра сообщил, что военнослужащие, которые были госпитализированы с ранениями выздоравливают. Часть из них уже переведена из реанимации в другие отделения.
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