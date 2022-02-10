Сейчас выясняют личности полицейских, которые" слили " видеоролик в сеть.

В Днепре будут судить полицейских, которые обнародовали видео расстрела, произошедшего 27 января на территории предприятия "Южмаш". Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Михаил Якубовский во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Как известно, видеоролик с кадрами трагедии появился в сети в тот же день. Выяснилось, что его обнародовали сотрудники Национальной полиции. Поэтому теперь им грозит уголовная ответственность. Это была инициатива офиса Генерального прокурора. Уже открыто уголовное производство по факту разглашения данных досудебного следствия.

По словам Михаил Якубовского, сейчас идет следствие и выясняются личности полицейских. Руководство Национальной полиции в свою очередь выделило специалистов подразделения внутренней безопасности.

Также известно, что на сегодня открыты уголовные дела против руководства воинской части. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, халатное отношение к военной службе, а также нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими

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