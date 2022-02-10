В центре Кривого Рога, прямо под зданием городского совета, зафиксировано срабатывание взрывного устройства

О том, как кто доставил взрывчатку к горсовету, а также почему это произошло, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует местное издание " Первый городской телеканал ".

В частности, по предварительной версии правоохранителей, неизвестный пакет, с предполагаемым взрывным устройством был доставлен курьером "Новой Почты", из-за чего весь персонал горсовета Кривого Рога экстренно эвакуировали, а немного позднее прогремел и сам взрыв.

Тем временем, Telegram-канал " Klymenko Time ", ссылаясь на криворожское издание "СВОИ", пишет, что тревогу поднял сотрудник Муниципальной гвардии, а посылку прислали из соседней Беларуси.

Впрочем, как выяснилось, взрыв был полностью контролируемым, и его спровоцировали действия взрывотехников, о чем, в свою очередь, сообщает уже Telegram-канал " Политика Страны ". Таким образом, в результате вероятного террористического акта никто не пострадал. Вполне возможно, что это попросту были учения.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что 12-летний мальчик, катавшийся на лыжах в Карпатах, серьезно травмировал позвоночник.

Также ранее мы информировали о том, что в столице Украины водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил тройное ДТП и скрылся с места событий.

А до этого наш портал сообщали о том, что полицейских, опубликовавших видео расстрела военнослужащих на "Южмаше", похоже, отправят под суд.