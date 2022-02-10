В центре Кривого Рога, прямо под зданием городского совета, зафиксировано срабатывание взрывного устройства
О том, как кто доставил взрывчатку к горсовету, а также почему это произошло, на своей странице в социальной сети Facebook, информирует местное издание "
В частности, по предварительной версии правоохранителей, неизвестный пакет, с предполагаемым взрывным устройством был доставлен курьером "Новой Почты", из-за чего весь персонал горсовета Кривого Рога экстренно эвакуировали, а немного позднее прогремел и сам взрыв.
Тем временем, Telegram-канал "
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Впрочем, как выяснилось, взрыв был полностью контролируемым, и его спровоцировали действия взрывотехников, о чем, в свою очередь, сообщает уже Telegram-канал "
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что 12-летний мальчик, катавшийся на лыжах в Карпатах, серьезно травмировал позвоночник.
Также ранее мы информировали о том, что в столице Украины водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил тройное ДТП и скрылся с места событий.
А до этого наш портал сообщали о том, что полицейских, опубликовавших видео расстрела военнослужащих на "Южмаше", похоже, отправят под суд.