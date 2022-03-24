Так, согласно заявлению Лысенко на его странице в Facebook, централизованное отопление в Днепре будет отключено 31 марта, пишет Politeka.net
«К вниманию жителей города! 31 марта в городе Днепр будет отключено централизованное отопление. Это связанно с повышением среднесуточной температуры до + 8. Экономим деньги. Впереди имеем ещё много задач», — написал Михаил Лысенко.
Напомним, громкие выстрелы, которые слышали жители Апостолово, были результатом работы Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщал городской голова Апостоловской территориальной общины Андрей Оса.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Ушла из жизни легендарная Мадлен Олбрайт: ее последние слова об Украине
"Исчезновение" главы Минобороны РФ Шойгу: у Зеленского решили отреагировать
"Действует на период военного времени": Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
"Ночь была неспокойной. Вы слышали очень громкие выстрелы: работали Вооруженные Силы Украины. Высокоточным крупнокалиберным оружием были нанесены удары по позициям врага недалеко от границы с Днепропетровщиной. Враг понес потери. Были воздушные тревоги. К счастью, все обошлось», - сообщил Оса.
По его словам, украинские защитники продолжают сдерживать противника на подступах к Днепропетровской области с Херсонского направления, выполняют оборонные задачи.
Напомним, на Луганщине оккупанты обстреляли жителей ракетами и сбросили запрещенные бомбы.
Как писала Politeka.net, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.
Кроме того Politeka.net сообщала, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.