Так, согласно заявлению Лысенко на его странице в Facebook, централизованное отопление в Днепре будет отключено 31 марта, пишет Politeka.net

«К вниманию жителей города! 31 марта в городе Днепр будет отключено централизованное отопление. Это связанно с повышением среднесуточной температуры до + 8. Экономим деньги. Впереди имеем ещё много задач», — написал Михаил Лысенко.

Напомним, громкие выстрелы, которые слышали жители Апостолово, были результатом работы Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщал городской голова Апостоловской территориальной общины Андрей Оса.

"Ночь была неспокойной. Вы слышали очень громкие выстрелы: работали Вооруженные Силы Украины. Высокоточным крупнокалиберным оружием были нанесены удары по позициям врага недалеко от границы с Днепропетровщиной. Враг понес потери. Были воздушные тревоги. К счастью, все обошлось», - сообщил Оса.

По его словам, украинские защитники продолжают сдерживать противника на подступах к Днепропетровской области с Херсонского направления, выполняют оборонные задачи.

Напомним, на Луганщине оккупанты обстреляли жителей ракетами и сбросили запрещенные бомбы.

Как писала Politeka.net, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.

Кроме того Politeka.net сообщала, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.