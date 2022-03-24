В частности глава Николаевской ОВА рассказал, что ночью удалось сбить вражеский самолет и ракету. Причем последняя летела не на Николаев, а в другой город.

"Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету. Летела не к нам, а в сторону Кривого Рога. Дальше будем работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили", – сказал он.

Напомним, отопление в Днепре отключат: названа точная дата и причина.

Напомним, 22 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.



