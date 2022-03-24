Виталий Ким вышел к жителям области и Украины с очередным видеообращением.

Глава Николаевской ОВА отметил, что чем больше сейчас работы на местах, тем меньше у него остается времени на такие обращения. Но он все же нашел возможность записать очередной ролик.

В частности глава Николаевской ОВА рассказал, что ночью удалось сбить вражеский самолет и ракету. Причем последняя летела не на Николаев, а в другой город.

"Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету. Летела не к нам, а в сторону Кривого Рога. Дальше будем работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили", – сказал он.

Напомним, отопление в Днепре отключат: названа точная дата и причина.

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Напомним, 22 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.