Виталий Ким вышел к жителям области и Украины с очередным видеообращением.
В частности глава Николаевской ОВА рассказал, что ночью удалось сбить вражеский самолет и ракету. Причем последняя летела не на Николаев, а в другой город.
"Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету. Летела не к нам, а в сторону Кривого Рога. Дальше будем работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили", – сказал он.
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Напомним, 22 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду.
Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.