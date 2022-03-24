Заместитель городского головы Михаил Лысенко призывает днепрян убрать из своих домов антенны.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook:

"Я сегодня долго общался с моими коллегами из разных городов. Они делились своими какими-то ошибками и просчетами. Учиться надо на чужих ошибках.

Посему всем Вам сообщаю. Жителям, в первую очередь многоквартирных домов, в срок до 28 марта, необходимо демонтировать/ убрать все свои спутниковые антенны с фасадов и кровель Ваших домов.

По его словам, это вызвано необходимостью и в первую очередь защиты домов.

"Я не хочу углубляйся в вопросы работы вражеской авиации и артиллерии. Просто всем необходимо это сделать", - сообщает Лысенко.

Он добавил, что все, самостоятельно не убранные антенны, будут демонтированы коммунальными предприятиями города и возвращены собственникам после окончания военных действий на территории Украины.

"Думайте не только о себе, но и о Ваших соседях и близких Вам людях. Демонтаж спутниковых антенн - это чрезвычайно Важно. Ради Вас самих", - заключил заммэра Днепра.

Напомним, отопление в Днепре отключат: названа точная дата и причина.

Напомним, 22 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.