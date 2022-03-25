Как пишет Politeka.net, их сообщил руководитель Совета обороны Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Мы победим!"- заверил Резниченко.

Напомним, ранее заместитель городского головы Михаил Лысенко призвал днепрян убрать из своих домов антенны.

"... Жителям, в первую очередь многоквартирных домов, в срок до 28 марта, необходимо демонтировать/убрать все свои спутниковые антенны с фасадов и крыш Ваших домов", - сообщил Лысенко.

По его словам, это вызвано необходимостью и в первую очередь защиты домов.

Тем временем в Киевской области продолжаются бои - военные держат оборону и переходят в контрнаступление. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

По его словам, очень серьезные бои шли возле Барышевки, а также вблизи Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

"... В том числе было уничтожено 12 танков, несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, более 300 человек», — добавил Денисенко.

Ранее, 24 марта, российские оккупанты обстреляли окрестности Вышгорода Киевской области. В результате атаки была повреждена многоэтажка.

Напомним, отопление в Днепре отключат: названа точная дата и причина.

Также Politeka.net сообщала, что 22 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты запустили ракету и попали в свою колонну техники.