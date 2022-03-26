В Днепре с 28 марта вернут ряд маршруток. Об этом стало известно из сообщения Департамента транспорта.

В связи с многочисленными обращениями горожан, с 28 марта 2022 года вносятся изменения в схеме движения автобусных маршрутов #9, 77, 92, 141. С понедельника эти маршруты будут следовать из Таромского, Сухачевки и Деевки в ст. м. "Покровская" без заезда в центр города.

Новые места конечных остановок указанных маршрутов возле ст. м. "Покровская" будут отмечены соответствующими дорожными знаками в ближайшие дни.

Учитывайте указанные изменения при планировании поездок по городу!

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