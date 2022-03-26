В Вольногорске (Днепропетровская область) сегодня проводят учебные стрельбы. Жителей города просят не паниковать.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
Сегодня, 26 марта, с 11:00 до 13:00 в Вольногорске подразделение отделения полиции планирует проведение учебных стрельб с боевого оружия. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
"Стрельбы будут проводится в направлении с. Лыхивка, Пятихатской ОТГ, просим не паниковать и отнестись с пониманием", – об этом сообщили в Вольногорском горсовете.
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