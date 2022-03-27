25 марта в областной больнице Днепра от полученных на фронте ран остановилось сердце криворожанина Владимира Колесника.

Об этом сообщает Информатор.

Владимир Колесник является воспитанником криворожского футбола, тренировался с первой командой «Кривбаса» и вызывался Олегом Тараном на сборы.

Выступал за любительские украинские клубы, а затем – за ветеранскую команду. В первый раз на войну пошел в 2014 году. Награжден орденом «За мужество» третьей степени и знаком отличия за службу в разведке.

После тяжелого ранения, полученного Владимиром в боях под Авдеевкой, Владимир был перевезен в областную больницу. 25 марта сердце Героя перестало биться. В Кривом Роге у него остались жена и дочь.

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