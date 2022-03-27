В Днепре правоохранители задержали местного жителя, который собирал и передавал информацию кураторам из рф.

Об этом сообщили в прессслужбе прокуратуры области.

Как стало известно, мужчина по заказу кураторов из страны-агрессора собирал в Днепре информацию об одном из предприятий критической инфраструктуры. За это военные преступники обещали ему возглавить ведомство после оккупации Украины.

“Также мужчина распространял в соцсети антиукраинскую пропаганду и одобрял агрессию рф против Украины. По результатам проведенных следственных действий по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения-содержание под стражей. За указанное правонарушение ему грозит до 15 лет заключения”, - рассказали в прессслужбе прокуратуры области.

Напомним, "Уберите со своих домов": власти Днепра срочно обратились к горожанам.

Как сообщалось ранее, отопление в Днепре отключат: названа точная дата и причина.

Напомним, 22 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Павлограду.