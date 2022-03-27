В Днепре правоохранители задержали местного жителя, который собирал и передавал информацию кураторам из рф.
Об этом сообщили в прессслужбе прокуратуры области.
Как стало известно, мужчина по заказу кураторов из страны-агрессора собирал в Днепре информацию об одном из предприятий критической инфраструктуры. За это военные преступники обещали ему возглавить ведомство после оккупации Украины.
“Также мужчина распространял в соцсети антиукраинскую пропаганду и одобрял агрессию рф против Украины. По результатам проведенных следственных действий по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения-содержание под стражей. За указанное правонарушение ему грозит до 15 лет заключения”, - рассказали в прессслужбе прокуратуры области.
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