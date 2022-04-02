Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрелы из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет», - написал Вилкул на своей странице в Facebook.

Ранее Вилкул сообщил, что врага на территории Криворожского района и Днепропетровской области – нет. Фронт уже проходит в Херсонской области.

«Для восстановления экономики и работы предприятий прорабатываем новые маршруты и логистику доставки продукции, сырья и энергоносителей», - заявил глава администрации.

Кроме того, минувшей ночью враг совершил атаку на Полтавскую область.

«Два города в Полтавской области подверглись ракетным ударам», - сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Известно, что под обстрел попал один из инфраструктурных объектов.

Кроме того, по Кременчугу утром нанесено много ударов: пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили об активизации российских войск в Приднестровье.

Также Politeka.net писала, что участились случаи похищения детей окккупантами.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем.