Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
«Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрелы из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет», - написал Вилкул на своей странице в Facebook.
Ранее Вилкул сообщил, что врага на территории Криворожского района и Днепропетровской области – нет. Фронт уже проходит в Херсонской области.
«Для восстановления экономики и работы предприятий прорабатываем новые маршруты и логистику доставки продукции, сырья и энергоносителей», - заявил глава администрации.
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Кроме того, минувшей ночью враг совершил атаку на Полтавскую область.
«Два города в Полтавской области подверглись ракетным ударам», - сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин
Известно, что под обстрел попал один из инфраструктурных объектов.
Кроме того, по Кременчугу утром нанесено много ударов: пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, в Генштабе ВСУ заявили об активизации российских войск в Приднестровье.
Также Politeka.net писала, что участились случаи похищения детей окккупантами.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Днепропетровщина попрощалась со своим Героем.