В городе Покров Днепропетровской области несовершеннолетний бросил в бомбоубежище бутылку с горючей смесью во время воздушной тревоги, когда там находились люди. Инцидент произошел вечером 31 марта по улице Медицинской.
Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.
Из-за брошенного "коктейля Молотова" в укрытии началось возгорание. В тот момент в бомбоубежище находились преимущественно женщины и дети. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Копы оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался местный подросток, в отношении которого на рассмотрении в суде уже есть дела по совершению им тяжких и особо тяжких преступлений.
1 апреля следователь по согласованию с прокурором объявил парню о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
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Как сообщала Politeka, глава Днепропетровского облсовета рассказал о ситуации в регионе.
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