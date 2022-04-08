Ночь и утро в Днепропетровской области прошли тревожно однако, к счастью, обошлось без обстрелов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет Politeka.net.

Впрочем, отметил чиновник, есть и хорошая новость.

«В нашу область после зимовки прилетели первые аисты. Пока немного. Но через несколько недель станет больше. Знающие люди говорят, что у нас поселяются несколько сотен этих птиц», - сообщил Резниченко, расценив это как хороший знак.

«Ибо вопреки желанию орков испортить нашу жизнь, жизнь все равно побеждает! Все будет Украина», - заверил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов порекомендовал эвакуироваться из города женщинам, детям и пожилым людям.

По его словам, ситуация на Донбассе обостряется. В настоящее время происходит эвакуация жителей из Луганской и Донецкой областей.

«Главы военных администраций Донецкой и Луганской областей заявили, что всем мирным гражданам максимально быстро необходимо покинуть территорию этих регионов. Поэтому большое количество людей сейчас едут через Днепр...», - сообщил Филатов.

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