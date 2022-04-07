Городской глава Днепра Борис Филатов объяснил свой призыв об эвакуации.
Он отметил, что Днепр может не справиться с количеством людей, которое прибывает в город с востока Украины.
Он объяснил, что еще с начала войны призывал женщин, детей и пенсионеров выехать в более безопасные места. Также мэр отметил, что Днепр принимает всех эвакуированных из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. В связи с этим город может не справиться с нагрузкой.
"Мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь. Панику отставить", - отметил Филатов.
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