Как сообщили в ГСЧС, в Синельниковском районе под удар попал объект гражданской инфраструктуры, произошел пожар. В результате пострадало два человека.
В Павлоградском районе «прилеты» полностью разрушили железнодорожную инфраструктуру, пострадавших и погибших нет.
Накануне агрессор из «Градов» обстрелял гражданскую инфраструктуру Криворожского района – огонь велся со стороны Херсонской области. Зафиксировано 7 мест, куда попали снаряды: повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. На одном из дворов найдено аж 19 воронок от ракет, к сожалению, есть погибший.
В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что Днепропетровская область приютила 4 вуза и 4 техникума из Донецкой и Луганской областей.
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Напомним, утром 18 апреля Резниченко сообщал, что часть ракет, которые враг выпустил по Днепропетровщине, удалось сбить.
Тем временем стало известно, что количество погибших в результате ракетных ударов по Львову выросло до 7 человек, 11 травмированы.
«… Это были управляемые ракеты, летевшие в одном направлении, воздушная тревога предупреждала летящие ракеты в сторону западной Украины и они были направлены в Ивано-Франковск, но в последний момент были возвращены в направлении Львова», - рассказывал ранее депутат Львовского горсовета Андриан Гутник.