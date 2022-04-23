Замглавы Днепра Михаил Лысенко предупредил любителей скорости и дрифта в городе, которые любят устраивать развлечения во время комендантского часа.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Пока одни люди защищают свою родину на передовой, другие находят время для развлечений. Замглавы Днепра Михаил Лысенко рассказал, что ожидает любителей скорости и дрифта в областном центре.

"Когда в Нашей стране идет война и пока вся Наша Нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки их «скоростных» машин по городу.

Даже во время комендантского часа.

Машины с дрифтами и прямотоками.

Ну ок.

С сегодняшнего дня, все изловленные персонажи будут лишены их транспортных средств.

Полиция указание получила.

Поясняю - остановила Вас Патрульная полиция, помашите рукой Вашей машине.

Возможно Вы ее сможете увидеть в Донецкой или Луганской области под управлением наших ВСУ.

Вас всех предупредили.

Не поможет никто.

Уверяю, не отшепчет даже бабка Мариула…", - сообщил Лысенко.

Украинцы сразу начали обсуждать решение:

"Есть любители дрифтовать у парка Шевченко на круге", "Спасибо. Реально бьёт по нервам", "На Слобожанском надо навести порядок!", "Спасибо.Правильное решение.Тут от каждого резкого шума дергаешся,а во время сирен вообще ко всему прислушиваемся,и тут эти гонщики".

Напомним, комендантский час вернули в Пасхальную ночь на Днепропетровщине

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