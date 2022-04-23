Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Практически сразу был введен комендантский час во всех регионах. Но на Пасхальную ночь, как сообщал глава области Валентин Резниченко, планировалось отменить комендантский час. Теперь глава ОГА решил отменить данное решение, о чем сообщил у себя в тг-канале.

"К сожалению, есть неоспоримые данные разведки о возможных провокациях и ракетных ударах в местах массового скопления людей. Учитывая это, вынуждены отменить распоряжение об отмене комендантского часа и ввести его на Пасху.

Комендантский час будет действовать с 23:00 субботы 23 апреля до 5:00 воскресенья 24 апреля. В это время выходить на улицу запрещено", - отметил Резниченко в публикации.

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