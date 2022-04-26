Такое мнение в эфире Фейгин Live высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

«Думаю, они убьются там об оборону, да и все – и не будут больше наступать. Но конечно, это очень странное решение. Это более странное решение, чем 25-тысячной группировкой пытаться взять Краматорск-Славянск в тех условиях. И вообще они наступают везде... А еще в книге начинающих командиров первый принцип – это неравномерное распределение сил на линии фронта... Это база, это алфавит. Военные должны это понимать. Но они наступают везде", – рассказал Арестович, предположив, что командующий войной в Украине генерал Александр Дворников, видимо, хочет наступать везде во исполнение приказов руководства рф.

По словам Арестовича, выбрав такую тактику, вражеские войска увеличивают скорость своей "утилизации" и в разы уменьшают вероятность на успех.

"Вот чего точно не надо было делать – это наступать на Кривой Рог. Я думал, российская армия сделала все образцовые глупости в этой войне, но они изобретают каждый раз все новые и новые", – отметил советник главы ОП.

Добавим, в свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что работа по усилению всех линий много эшелонированной обороны продолжается постоянно.

«Строятся новые оборонительные сооружения. На данный момент это уже несколько сотен оборудованных по всем правилам военной инженерии объектов. Более 100 единиц тяжелой техники работает также постоянно», - рассказал мэр.

Также Politeka.net сообщала, что жителям Кривого Рога сообщили, кто может рассчитывать на компенсацию за коммуеалку.

Кроме того стало известно, что оккупанты несут большие потери на Херсонщине.

Также Politeka.net писала, что россияне пытаются спасти с затонувшего крейсера "Москва" секретные документы, оборудование и ракеты.