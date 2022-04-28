Российская армия в очередной раз ударила по Днепропетровской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентина Резниченко, враг разгромил завод в Синельниковском районе.

«У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону», - сообщил Резниченко.

Напомним, 27 апреля оккупанты трижды обстреляли кассетными снарядами Большую Костромку, граничащую с Херсонщиной. К счастью, обошлось без пострадавших.

Поселок частично остался без света.

Кроме того стало известно, что на Днепропетровщине СБУ задержала предателей, работавших на спецслужбы оккупанта.

Так, первый «агент» должен был влиться в терроборону Днепра. Собирать и сливать данные о личном составе, вооружении и позициях ВСУ. Второй отрабатывал Кривой Рог. Делал фото оборонительных укреплений на криворожском направлении. Работал через закрытые каналы связи и даже имел конспиративную квартиру на оккупированной территории.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили по Днепропетровщине огромную ракету.

В свою очередь мэр Днепра Филатов сообщил, почему война будет долгой.