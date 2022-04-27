В небе над Днепропетровщиной украинские воины сбили вражескую ракету. Соответствующие фото появились в Сети.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, утро 27 апреля стало не очень хорошим для «орка».

«Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на лужайке. Никого не задело», - сообщил Резниченко, опубликовав также фото снаряда впечатляющих размеров.

Добавим, ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии.

«Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар.

Спасатели несколько часов укрощали огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице. Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка», - сообщал Резниченко утром 27 апреля.

Кроме того Politeka.net писала, что в Павлограде Днепропетрвоской области сообщили о мощном взрыве и возможном "прилете". Однако, как оказалось, волноваться горожанам не о чем - идут плановые работы по ликвидации остатков боеприпасов.

Также сообщалось, что Михаил Подоляк спрогнозировал, кто выступит против Путина.