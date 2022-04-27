Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, утро 27 апреля стало не очень хорошим для «орка».
«Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Обломки упали на лужайке. Никого не задело», - сообщил Резниченко, опубликовав также фото снаряда впечатляющих размеров.
Добавим, ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии.
«Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар.
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Спасатели несколько часов укрощали огонь. Один работник предприятия ранен. Теперь в больнице. Под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка», - сообщал Резниченко утром 27 апреля.
Кроме того Politeka.net писала, что в Павлограде Днепропетрвоской области сообщили о мощном взрыве и возможном "прилете". Однако, как оказалось, волноваться горожанам не о чем - идут плановые работы по ликвидации остатков боеприпасов.
Также сообщалось, что Михаил Подоляк спрогнозировал, кто выступит против Путина.