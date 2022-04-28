Всего за прошедшие сутки полицейские проверили 260 человек на причастность к диверсионно-разведывательным группам.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

В одном из сел в Синельниковском районе местная жительница надела запрещенную "георгиевскую" ленту и агитировала жителей за "русский мир". Это не понравилось односельчанам и они вызвали полицию, женщину задержали.

Также за сутки раскрыто 18 преступлений. В частности, в Днепре был задержан нарушитель комендантского часа, который находился в розыске полицией Черкасской области за совершение ограбления. А в Кривом Роге задержали мужчину, который поджег микроавтобус «Opel» местной жительницы.

Всего за прошедшие сутки на Днепропетровщине правоохранители проверили более 18 тысяч транспортных средств и более 40 тысяч человек.

Кроме того стало известно, что на Днепропетровщине СБУ задержала предателей, работавших на спецслужбы оккупанта.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили по Днепропетровщине огромную ракету.

В свою очередь мэр Днепра Филатов сообщил, почему война будет долгой.