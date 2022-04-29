В Днепре в районе Образцова возле заправки ОККО были замечены двое мальчишек из Мариуполя, которые продавали лимонад, чтобы заработать немного денег и помочь своей семье.

Об этом сообщает жительница города Ольга Туренко.

Как отмечается в сообщении, возле заправки ОККО стоят двое парнишек 8-14 лет, которые вынуждены были бежать из Мариуполя. Дети продают очень вкусный (ручной работы) лимонад и мохито 8 грн. стаканчик.

"Сегодня обменялись. Они мне все, что осталось из напитков, я в свою очередь, все, что было в кошельке.

Сынок мой (8лет) в восторге от напитков! Завтра пообещала, что приду обязательно! Мальчишки - позитивчики, очень вежливые и обаятельные.

Мальчик, который по младше, в догонку сказал: "Мы тут с 16:00 до 17:00, успеете?"

Прошу всех, кто прочитал, купите стаканчик напитка. Два стаканчика - это хлеб. Пять стаканчиков - макаронные изделия. Мальчишки делают все, что бы прокормить семью. Уверенна, что родители тоже не сидят без дела т.к. мальчики ухоженные, добрые, милые.

Не проходите стороной. Купите стакан напитка!!!

P.S. Україна непереможна. Перемога за нами", - пишет Ольга.

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