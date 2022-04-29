На Днепропетровщине в городе Пятихатки сегодня в последний путь провожают защитника, молодого мужа Андрея Вабищевича, который отдал свою жизнь в бою за Украин.

Он навсегда останется 19-летним. Андрей погиб накануне своего дня рождения, вскоре ему должно было исполниться 20 лет.

28 апреля Андрей должен был бы отметить свое двадцатилетие... Сегодня с ним прощаются в родном городе.

Наш Герой был призван на военную службу 26 февраля 2022 года.

Верный воинской присяге, в бою за нашу Родину, проявив стойкость и мужество, погиб 26 апреля 2022 года в боевых действиях вблизи населенного пункта Авдеевка Донецкой области.

Кроме того стало известно, что на Днепропетровщине СБУ задержала предателей, работавших на спецслужбы оккупанта.

Также Politeka.net писала, что оккупанты запустили по Днепропетровщине огромную ракету.

В свою очередь мэр Днепра Филатов сообщил, почему война будет долгой.